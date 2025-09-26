Der 1. FC Magdeburg reist als klarer Außenseiter zur Partie beim Karlsruher SC. Dies sorgt hinsichtlich der Bewertung des Spiels für eine besondere Konstellation im Zusammenhang mit der Erwartungshaltung.

FCM: Warum das Auftreten in Karlsruhe zumindest fast genauso wichtig wird wie das Ergebnis

In Karlsruhe braucht es einen überzeugenden Auftritt des 1. FC Magdeburg als Kollektiv.

Magdeburg - Auf gleich mehreren Ebene würde eine neuerliche Niederlage des 1. FC Magdeburg an diesem Sonnabend beim Karlsruher SC (13 Uhr/Sky) die Krise verschärfen. Verliert der FCM das fünfte Zweitliga-Spiel in Folge, nimmt die jetzt schon enorme Kritik der Fans noch mehr zu. Die Forderung vieler Anhänger nach einer Entlassung von Trainer Markus Fiedler wäre noch vehementer. Und die Mannschaft hätte weniger Selbstvertrauen als ohnehin schon.