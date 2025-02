Gegner Karlsruhe in der Krise – und: Warum der Burcu-Verbleib beim FCM in dem Zusammenhang auffällt

Magdeburg - Der Karlsruher SC ist nach nur einem Zähler aus fünf Rückrunden-Spielen an seinem Tiefpunkt der Zweitliga-Saison angekommen. Profibereichsleiter Sebastian Freis steht bei den Fans des Tabellenzehnten stark in der Kritik. Die Anhänger kreiden es dem 39-Jährigen an, Budu Zivzivadze in diesem Winter an Bundesligist Heidenheim abgegeben zu haben. Schließlich führte der Goalgetter zu dem Zeitpunkt mit zwölf Treffern die Torjägerliste im Unterhaus an. Allerdings lief sein Vertrag beim nächsten Gegner des 1. FC Magdeburg nur noch ein halbes Jahr. Freis sprach nach dem Abgang von einem „Zielkonflikt zwischen sportlichen und wirtschaftlichen Faktoren“.