Magdeburg - Die Fanszene des 1. FC Magdeburg verhielt sich am Sonnabend nicht so wie viele andere bundesweit am Wochenende. Die Blau-Weißen feuerten ihr Team im Zweitliga-Spiel gegen Düsseldorf trotz der DFL-Entscheidung für einen Investoreneinstieg von Beginn an frenetisch an. Die Logik dabei: „Weil unser Verein in unserem Sinne abgestimmt hat, beteiligen wir uns nicht am Stimmungsboykott.“