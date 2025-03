Dem 1. FC Magdeburg fehlen in Fürth mehrere Leistungsträger. Doch Coach Titz strahlt Lockerheit aus.

Magdeburg - Als der Hauptteil des FCM-Trainings am Donnerstag beendet war, blieb eine kleinere Gruppe auf dem Rasen. Mehrere Spieler arbeiteten noch mit Co-Trainer André Kilian. Die Idee dabei war, dass die Innenverteidiger Tarek Chahed, Tobias Müller und Patric Pfeiffer den flachen Spielaufbau üben. Möglicherweise werden alle drei Reservisten an diesem Sonnabend auswärts bei Greuther Fürth (13 Uhr/Sky) gebraucht – mindestens zwei werden es definitiv. Und so lag der Grund für das Sondertraining auf der Hand: Intensiv mit ihnen sprechen und „Dinge aufzeigen, wie wir sie gerne umgesetzt haben wollen“, formulierte es Cheftrainer Christian Titz.