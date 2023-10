Bei Holstein Kiel könnte der FCM erstmalig seit langer Zeit in die dritte Runde des DFB-Pokals einziehen. Angreifer Luc Castaignos steht dem Club verletzt vorerst nicht zur Verfügung.

Gelingt dem FCM in Kiel ein historischer Erfolg?

Torhüter Dominik Reimann, der von 2018 bis 2021 bei Kiel unter Vertrag stand, kehrt wie Ahmet Arslan mit dem FCM an die alte Wirkungsstätte zurück.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Ausgerechnet während der sportlichen Krise kann der 1. FC Magdeburg an diesem Mittwoch Vereinsgeschichte schreiben. Denn in der Zweitrunden-Partie des DFB-Pokals bei Holstein Kiel (18 Uhr/Sky) winkt der erste Einzug ins Achtelfinale des Wettbewerbs seit 23 Jahren. „Es wäre was Besonderes, wenn wir dem gesamten Verein mit dem Weiterkommen etwas geben könnten“, geht Keeper Dominik Reimann darauf ein.