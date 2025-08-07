Der Wechsel von Rayan Ghrieb zum 1. FC Magdeburg ist perfekt. Der Angreifer trainierte am Donnerstag bereits mit seinem neuen Team - doch der Club versucht den Neuzugang geheim zu halten.

Magdeburg - Es kam schon einem kleinen Agenten-Krimi gleich, was sich am Donnerstagmittag im Schatten der Avnet Arena abspielte. Angesetzt war ein ganz normales Training des 1. FC Magdeburg, zwei Tage vor dem so prestigeträchtigen und auch sportlich wichtigen Ostderby bei der SG Dynamo Dresden (Samstag, 13 Uhr/Sky).