Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Wer Silas Gnaka einmal wütend erleben möchte, der kann lange darauf warten. Denn der Akteur vom 1. FC Magdeburg ist die Ruhe in Person. Ein echter Strahlemann. „So bin ich halt. Ich bin oft glücklich, und der Fußball sorgt bei mir für Freude“, sagt der 25-Jährige der Volksstimme und ist sich sicher: „Ich denke, das ist auch gut für das Team und ebenso für mich.“ Mit dieser positiven Energie will der Ivorer den Elbestädtern auch am Sonnabend helfen. Dann geht es in der 2. Bundesliga zu Hause gegen den FC Schalke 04 (20.30 Uhr/Sky und Sport 1).