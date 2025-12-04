gremieN, stimmung und geld Warum die Jahreshauptversammlung des FCM spannend wird
Die Jahreshauptversammlung des 1. FC Magdeburg an diesem Donnerstag erscheint aus mehreren Gründen wichtig. Was die genauen Ursachen sind.
04.12.2025, 08:00
Magdeburg - FCM-Akteur Noah Pesch sprach mit Blick auf die Jahreshauptversammlung von einem „großen Tag für den Verein“, das Team sei „natürlich dabei“ am Donnerstag. Die Gremien-Wahlen stehen als zentrales Thema im Ablauf. Zudem stellt sich aufgrund der höchst heiklen Lage in Liga zwei die wesentliche Frage, wie die Stimmung sein wird. Die Volksstimme blickt auf die wichtigen Themen des Abends (Beginn: 18 Uhr).