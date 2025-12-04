Die Jahreshauptversammlung des 1. FC Magdeburg an diesem Donnerstag erscheint aus mehreren Gründen wichtig. Was die genauen Ursachen sind.

Erst das Nürnberg-Spiel, dann die Pokalpartie, daraufhin nun die Versammlung und am Wochenende das Duell. Trainer Petrik Sander (v.l.), Sportchef Otmar Schork und Präsident befinden sich in einer ereignisreichen Phase mit dem FCM.

Magdeburg - FCM-Akteur Noah Pesch sprach mit Blick auf die Jahreshauptversammlung von einem „großen Tag für den Verein“, das Team sei „natürlich dabei“ am Donnerstag. Die Gremien-Wahlen stehen als zentrales Thema im Ablauf. Zudem stellt sich aufgrund der höchst heiklen Lage in Liga zwei die wesentliche Frage, wie die Stimmung sein wird. Die Volksstimme blickt auf die wichtigen Themen des Abends (Beginn: 18 Uhr).