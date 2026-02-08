weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
GASTGEBER NEU FORMIERT UND UNSORTIERT  Zumindest in Fürth setzt sich die Magdeburger Transfer-Zurückhaltung durch

Ob der Verzicht des FCM auf Neuzugänge zum Klassenerhalt führt, werden die verbleibenden Saison-Partien zeigen. Die wahnsinnige Partie bei Greuther Fürth gab aber schon mal eine erste, kleine und doch sehr spannende Antwort. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 08.02.2026, 20:12
Die eingespielten Magdeburger konnten zu Gast bei den personell stark veränderten Fürthern über viele Tore und drei Punkte jubeln.
Die eingespielten Magdeburger konnten zu Gast bei den personell stark veränderten Fürthern über viele Tore und drei Punkte jubeln. (Foto: Imago Images/Zink)

Magdeburg - Es war eine Situation, die zum absurden Abend passte. Ein Moment, der nicht weniger irrsinnig war als all die Geschehnisse zuvor. Nach der riesigen Eckball-Chance kurz vor Schluss sprinteten Fürther Ersatzspieler aufs Feld. Getrieben von der Hoffnung, über den 5:5-Ausgleich jubeln zu können. Doch da sich die Kugel nicht im Kasten des 1. FC Magdeburg befand, hatten die Kleeblatt-Akteure während des laufenden Zweitliga-Spiels deutlich den Rasen betreten – verboten wie skurril.