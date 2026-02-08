Ob der Verzicht des FCM auf Neuzugänge zum Klassenerhalt führt, werden die verbleibenden Saison-Partien zeigen. Die wahnsinnige Partie bei Greuther Fürth gab aber schon mal eine erste, kleine und doch sehr spannende Antwort.

Zumindest in Fürth setzt sich die Magdeburger Transfer-Zurückhaltung durch

Die eingespielten Magdeburger konnten zu Gast bei den personell stark veränderten Fürthern über viele Tore und drei Punkte jubeln.

Magdeburg - Es war eine Situation, die zum absurden Abend passte. Ein Moment, der nicht weniger irrsinnig war als all die Geschehnisse zuvor. Nach der riesigen Eckball-Chance kurz vor Schluss sprinteten Fürther Ersatzspieler aufs Feld. Getrieben von der Hoffnung, über den 5:5-Ausgleich jubeln zu können. Doch da sich die Kugel nicht im Kasten des 1. FC Magdeburg befand, hatten die Kleeblatt-Akteure während des laufenden Zweitliga-Spiels deutlich den Rasen betreten – verboten wie skurril.