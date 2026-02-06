weather nebel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. Fürth gegen Magdeburg: Ein unvergesslicher Abend für alle

Eil
Einer der größten Funde bislang: Zoll und Polizei heben illegale Zigarettenproduktion in Kalbe aus
Einer der größten Funde bislang: Zoll und Polizei heben illegale Zigarettenproduktion in Kalbe aus

analyse der denkwürdigen FCM-partie Das nächste 5:4-Spektakel: Ein unvergesslicher Abend für alle 

Nach der 4:5-Pleite im Hinrunden-Spiel jubelt der 1. FC Magdeburg über einen verrückten 5:4-Erfolg in Fürth. Alle, die die Begegnung gesehen haben, werden das Geschehen immer im Gedächtnis behalten. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 06.02.2026, 22:04
Nach dieser unglaublichen Partie ließen FCM-Anhänger und die Spieler des Clubs ihre Emotionen gemeinsam raus.
Nach dieser unglaublichen Partie ließen FCM-Anhänger und die Spieler des Clubs ihre Emotionen gemeinsam raus. (Foto: Imago Images/Zink)

Fürth - Der 1. FC Magdeburg hatte sich für das Zweitliga-Schlüsselspiel bei Greuther Fürth viel vorgenommen. Und dann ging es am Freitagabend mit dem Gegentor in der achten Minute denkbar schlecht los.