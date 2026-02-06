Nach der 4:5-Pleite im Hinrunden-Spiel jubelt der 1. FC Magdeburg über einen verrückten 5:4-Erfolg in Fürth. Alle, die die Begegnung gesehen haben, werden das Geschehen immer im Gedächtnis behalten.

Das nächste 5:4-Spektakel: Ein unvergesslicher Abend für alle

Nach dieser unglaublichen Partie ließen FCM-Anhänger und die Spieler des Clubs ihre Emotionen gemeinsam raus.

Fürth - Der 1. FC Magdeburg hatte sich für das Zweitliga-Schlüsselspiel bei Greuther Fürth viel vorgenommen. Und dann ging es am Freitagabend mit dem Gegentor in der achten Minute denkbar schlecht los.