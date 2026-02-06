Eil
analyse der denkwürdigen FCM-partie Das nächste 5:4-Spektakel: Ein unvergesslicher Abend für alle
Nach der 4:5-Pleite im Hinrunden-Spiel jubelt der 1. FC Magdeburg über einen verrückten 5:4-Erfolg in Fürth. Alle, die die Begegnung gesehen haben, werden das Geschehen immer im Gedächtnis behalten.
Aktualisiert: 06.02.2026, 22:04
Fürth - Der 1. FC Magdeburg hatte sich für das Zweitliga-Schlüsselspiel bei Greuther Fürth viel vorgenommen. Und dann ging es am Freitagabend mit dem Gegentor in der achten Minute denkbar schlecht los.