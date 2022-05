Grippewelle erwischt den 1. FC Magdeburg: Sieben Ausfälle und ein Probespieler

Erkrankungen und Verletzungen haben den Kader des Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg ausgedünnt. Während gleich sieben Akteure bei der Einheit am Donnerstag fehlten, stand im Gegenzug ein Probespieler auf dem Trainingsplatz.

Magdeburg - Ein lauter Aufschrei von Andreas Müller sorgte bei der Trainingseinheit des Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg am Donnerstag kurz für bange Blicke. Eine weitere Verletzung können die Blau-Weißen wahrlich nicht gebrauchen, nachdem sich in dieser Woche schon sieben Akteure – an der Grippe erkrankt oder körperlich angeschlagen – abmelden mussten.