Magdeburg - Bei den jüngsten Siegen des 1. FC Magdeburg in Nürnberg und Köln gab es eine besondere Parallele. Trainer Christian Titz machte jeweils deutlich, sich in die triste Lage des Gegners hineinversetzen zu können. So etwas kommt im Fußball nicht häufig vor. „Ich weiß, dass es Spiele gibt, da fühlt man sich als Gegenüber sehr unwohl“, erklärte Titz am Freitag: „Ich werde mich mit Sicherheit nicht jedes Spiel so äußern. Aber ich habe es gesagt, weil Partien Kipppunkte drin haben und anders laufen können. Wenn ein Ergebnis negativ ausfällt, werden Trainer und Spielweisen schnell in Zweifel gezogen.“

