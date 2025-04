Magdeburg. - Die rasante Entwicklung des 1. FC Magdeburg von einem Abstiegskandidaten der 3. Liga zu einem etablierten Zweitligisten, der mittlerweile sehr laut an die Tür zur Bundesliga klopft, ist eng mit dem Namen Otmar Schork verbunden. Seit der heute 67-Jährige im Herbst 2020 an der Elbe angeheuert hat, kennt der Verein nur eine Richtung. Der Club hat unter Schork als Geschäftsführer Sport auf allen Ebenen Schritte nach vorne gemacht. Ihn nun mindestens ein weiteres Jahr an Blau-Weiß gebunden zu haben, ist ein wichtiges Zeichen, das gerade im Rennen um den Aufstieg nochmal einen Impuls setzen kann.

