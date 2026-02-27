AUSFÜHRLICHES INTERVIEW "Zu viel Nachdenken blockiert": Was ein Sportpsychologe zur FCM-Heimschwäche sagt
Vor dem Spiel gegen den Karlsruher SC ist die Heimproblematik des 1. FC Magdeburg mal wieder Thema. Mit dem Sportpsychologen René Paasch blickt die Volksstimme auf den mentalen Bereich.
Aktualisiert: 27.02.2026, 21:04
Magdeburg - „Ist es eine Kopfsache beim FCM?“ titelte die Volksstimme im Februar 2025 und meinte die auffällige Heimschwäche des Clubs. Gemeinsam mit Sportpsychologe René Paasch wurde dieser Frage nachgegangen. Ein Jahr später erscheint die Problematik bei Partien im eigenen Stadion nicht weniger groß. Und erneut stand Paasch für ein Interview zur Verfügung.