Vor dem Spiel gegen den Karlsruher SC ist die Heimproblematik des 1. FC Magdeburg mal wieder Thema. Mit dem Sportpsychologen René Paasch blickt die Volksstimme auf den mentalen Bereich.

"Zu viel Nachdenken blockiert": Was ein Sportpsychologe zur FCM-Heimschwäche sagt

René Paasch hat der Volksstimme schon mehrfach mentale Zusammenhänge und Facetten erklärt.

Magdeburg - „Ist es eine Kopfsache beim FCM?“ titelte die Volksstimme im Februar 2025 und meinte die auffällige Heimschwäche des Clubs. Gemeinsam mit Sportpsychologe René Paasch wurde dieser Frage nachgegangen. Ein Jahr später erscheint die Problematik bei Partien im eigenen Stadion nicht weniger groß. Und erneut stand Paasch für ein Interview zur Verfügung.