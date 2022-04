Fußball Henry Rorig vom FCM: Der Mannschaftsspieler

Henry Rorig hatte sich in der Rückrunde der vergangenen Saison zum Stammspieler des 1. FC Magdeburg gemausert. Doch in der neuen Drittliga-Serie ist der Konkurrenzkampf groß. Der 21-Jährige gibt einen Einblick in die Seele eines Mannschaftsspielers.