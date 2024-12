Magdeburg. - Ganz kurz hat er am Freitagabend gelebt, der Traum von der Magdeburger Tabellenführung für eine Nacht. Genau genommen waren es sieben Minuten, in denen der FCM in Führung und auf der Siegerstraße lag, doch dann glitt den Blau-Weißen die Partie gegen Hertha BSC aus den Händen. Am Ende wurde es mit einem 1:3 (0:0) inklusive eines Gegentreffers durch den ungeliebten Rückkehrer Luca Schuler sogar richtig schmerzhaft. Die Erkenntnis: Zu einer tatsächlichen Spitzenmannschaft im deutschen Unterhaus fehlt den Elbestädtern noch eine Menge. Und die Hertha zeigte auch gnadenlos auf, was.

