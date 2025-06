Magdeburg. - Zwei Wochen sind es nur noch bis zum Trainingsauftakt des 1. FC Magdeburg. So stellt sich die Frage, wer während der Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison coacht, immer dringlicher. Auf Nachfrage der Volksstimme wollten sich die Blau-Weißen am Mittwoch nicht zu dem allseits bekannten Thema um (Noch-)Trainer Christian Titz äußern. Stattdessen verwiesen sie auf das Statement von Sportchef Otmar Schork vom 26. Mai. Damals hatte dieser geäußert: „Wir als Club und insbesondere meine Person beteiligen uns nicht an Gerüchten und Spekulationen. Wenn es Neuigkeiten zu verkünden gibt, dann werden wir das auch selbstverständlich kommunizieren.“

