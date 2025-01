Hintergründe zum Turnier: Wie der Pape-Cup an diesem Wochenende gelaufen ist

So frenetisch bejubelten die Talente des FC Liverpools den Turniersieg.

Magdeburg - Im Vollsprint stürmten die Jungs des FC Liverpool am Sonntag um kurz nach 16.30 Uhr zu ihrem Mitspieler Vincent Joseph. Augenblicke zuvor hatte ausgerechnet der Deutsche im Team der „Reds“ alles klar gemacht: Mit seinem souverän ins linke Eck verwandelten Neunmeter krönte sich der LFC im Endspiel gegen Union Berlin (6:4 n. N.) zum Champion des 22. Matthias-Pape-Gedächtnisturniers. Zum zweiten Mal nach 2023 geht der Titel des renommierten U-15-Hallenturniers an die weltberühmte Anfield Road. Bis wenige Minuten zuvor hatte auch der gastgebende 1. FC Magdeburg noch vom Premierenerfolg beim Pape-Cup geträumt – doch am Ende wurde es Rang drei.