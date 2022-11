FCM gegen Angstgegner SV Darmstadt - Ein Blick zurück

Der 1. FC Magdeburg spielt in der Zweiten Bundesliga am Donnerstag gegen den SV Darmstadt 98. Viermal trafen die beiden Vereine aufeinander. Das Ergebnis: eine Horror-Bilanz für den FCM.

Viermal traten der 1. FC Magdeburg gegen den SV Darmstadt an. Hier zuletzt am 13. September 2020 in der Zweiten Bundesliga.

Magdeburg - Der SV Darmstadt 98 zählt nicht gerade zu den Lieblingsgegnern des 1.FC Magdeburg. Gegen die „Lilien“ trat der FCM bislang viermal an, verließ viermal als Verlierer den Platz.

In der Zweitligasaison 2018/19 unterlag der FCM am Böllenfalltor mit 1:3 (FCM-Tor: Bülter), im Rückspiel am 13. April 2019 vor 17.400 Zuschauern in der MDCC-Arena mit 0:1. Marcel Heller traf drei Minuten vor Schluss ins blau-weiße Herz.

Im DFB-Pokal war 2018 durch ein frühes Elfmetertor von Tobias Kempe (3. Minute) in der 1. Hauptrunde Feierabend. Zwei Jahre später war die Erstrundenbegegnung schon spannender, unterlag der FCM mit 2:3, nachdem er durch Tore von Tobias Müller und Christian Beck zur Pause schon 2:0 führte. Aber Mehlem, Kempe und Honsak drehten noch das Spiel.

SV Darmstadt: Die Geschichte

Nun kommen die Gäste aus Südhessen als aktueller Tabellenführer an die Elbe. Bereits dreimal war Darmstadt in der Bundesliga erstklassig. In der Saison 1978/79 konnte aber auch Kulttrainer Klaus „Schlappi“ Schlappner nicht den Abstieg der damaligen Feierabendkicker verhindern.

1981 gelang der Wiederaufstieg, jedoch abermals für nur eine Saison. Danach rutschten die SVD-Kicker sogar ins Amateurlagerlager ab, spielten 1993 in der Oberliga Hessen.

Über die Stationen Regionalliga (unter Bruno Labbadia) und 3. Liga, schaffte der frühere Magdeburger Dirk Schuster 2014 den Bundesligaaufstieg, in der sich die Lilien zwei Saisons hielten. Seitdem sind sie zweitklassig und seit 2021 unter dem aktuellen Trainer Torsten Lieberknecht wieder auf dem Weg nach ganz oben, verpassten zuletzt als Vierter die Bundesliga-Relegation nur aufgrund des Torverhältnisses.

FCM gegen SVD: Wiedersehen eines Magdeburgers

Übrigens war auch der frühere Magdeburger Auswahlstürmer Jürgen Sparwasser 1990/91 für 54 Spiele Trainer der Darmstädter.

Aktueller Rekordspieler der Hessen ist Fabian Holland, der dem Verein seit 2014 treu ist und auf nunmehr 243 Meisterschaftsspiele kommt. Die meisten Zweitligaspiele (320) weist aktuell Tobias Kempe auf.

Serfar Dursun (aktuell Fenerbahce Istanbul) war 2020/21 mit 27 Treffer Torschützenkönig der 2. Liga. Mit Torhüter Alexander Brust gehört ein früherer FCM-Akteur (2017 - 2020) dem aktuellen Kader der Darmstädter an.