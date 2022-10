FCM gegen FCH: Noch nie konnte Magdeburg gewinnen - Ein Rückblick

Der 1. FC Magdeburg lädt den 1. FC Heidenheim am Freitag in die MDCC-Arena zum Zweitligaspiel ein. Die Bilanz für den FCM: schlecht. Außerdem: Die Rückkehr eines Magdeburgers.

Madeburg - Der 1. FC Heidenheim spielt seit der Saison 2014/15 ununterbrochen in der 2. Bundesliga. Noch länger dabei ist Coach Frank Schmidt. Der 48-Jährige steht seit 2007 bei den Heidenheimern an der Seitenlinie, ist damit der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball, coachte die Heidenheimer in mittlerweile 282 Zweitligaspielen.

Zum Vergleich: beim FCM waren seit 2007 mit Dirk Heyne, Paul Linz, Steffen Baumgart, Carsten Müller, Ruud Kaiser, Wolfgang Sandhowe, Ronny Thielemann, Detlef Ullrich, Andreas Petersen, Jens Härtel, Michael Oenning, Stefan Krämer, Claus-Dieter Wollitz, Thomas Hoßmang und jetzt aktuell Christian Titz gleich 15 Trainer aktiv.

FC Heidenheim: Man hält an Trainer und Spieler fest

Auch der Kader des Teams aus Baden-Württemberg zeichnet sich durch Kontinuität aus. Gleich neun Akteure waren auch schon beim ersten Aufeinandertreffen mit unserem Club im Team der Heidenheimer.

Natürlich war der für seine krankheitsbedingte typische Kopfhaltung bekannte frühere Abwehrspieler Schmidt, dessen Vertrag bis 2027(!) gilt, auch bei den beiden bisher einzigen Vergleichen mit dem 1. FC Magdeburg dabei.

Im Hinspiel am 20. Oktober 2018 siegte Heidenheim in der heimischen Voith-Arena vor 10.500 Zuschauern mit 3:0 (2:0). Griesheim, Dovedan und Schnatterer waren die Torschützen. Das Rückspiel am 29. März 2019 vor 17.500 Fans in der MDCC-Arena endete torlos.

Magdeburgs Felix Lohkemper verschoss in der Schlussminute einen Foulelfmeter.

Ein gebürtiger Magdeburger im Kader vom FCH

Am Ende der Saison 2019/20 waren die Heidenheimer Tabellendritter. In der Aufstiegsrelegation zur Bundesliga scheiterte das Team von Frank Schmidt aber an Werder Bremen.

Mit Tim Siersleben steht auch ein gebürtiger Magdeburger im aktuellen Aufgebot des 1. FC Heidenheim. Der 23-Jährige ist wie sein Vater, der frühere Oberligaspieler und Kapitän des FCM, Frank Siersleben (61), Verteidiger.

Er wurde beim FCM ausgebildet und wechselte 2016 zum VfL Wolfsburg, für den er einmal in der Bundesliga zum Einsatz kam. Seit dem vergangenen Jahr ist Siersleben jr. in Heidenheim, absolvierte bislang für den Verein von der Ostalb 24 Zweitligaspiele.