FCM gegen FCN: Club mit positiver Bilanz gegen "Glubberer"

Magdeburg/Nürnberg - Der 1. FC Nürnberg ist ein Traditionsverein, der im Jahr 1900 gegründet wurde und 1963 zu den ersten Bundesliga-Mannschaften gehörte. Mit neun Meisterschaften (1920, 1921, 1924, 1925, 1927, 1936, 1948, 1961 und 1968) sowie vier Siegen im DFB-Pokal, gehört der Club aus der historisch geprägten Franken-Metropole Nürnberg (518.000 Einwohner) zu den erfolgreichsten deutschen Fußballvereinen.

Der einstige deutsche Rekordmeister (1987 vom FC Bayern München abgelöst) feierte seinen letzten Meistertitel 1968 unter Trainer Max Merkel und stieg im Jahr darauf ab. Seitdem gelten die „Glubberer“ als Fahrstuhlmannschaft.

1. FC Nürnberg mit viel Tradition und Besonderheiten

Stolz sind die Fans der Rot-Weißen darauf, dass ihre Spielstätte nach zahlreichen anderen Bezeichnungen seit 2017 den Namen von Ehrenspielführer Max Morlock trägt. Der Stürmer absolvierte 451 Spiele (286 Tore) zwischen 1945 und 1963 für die Franken, gehörte 1954 der deutschen Weltmeistermannschaft an.

Weitere bekannte FCN-Spieler neben Max Morlock waren die Torhüter Heinrich Stuhlfauth und Andreas Köpke, oder die früheren Torjäger Heinz Strahl und 30 Jahre später Marek Mintal. Auch Ludwig Müller und Georg Volkert erreichten weit über das Frankenland hinaus überregionale Berühmtheit.

Fast schon historisch ist auch die Tatsache, dass der 1. FCN einer der letzten deutschen Profivereine ist, der ohne Ausgliederung seines Lizenzspielerbereichs in eine Kapitalgesellschaft auskommt und wie bei seiner Gründung vor 123 Jahren als mitgliedergeführter eingetragener Verein arbeitet.

FCM gegen FCN: Die Bilanz

Um Punkte stehen sich der 1. FC Nürnberg und unser 1. FC Magdeburg am Sonntag erstmals gegenüber, trafen aber im Sommer 1984 im Intertoto-Cup schon einmal aufeinander. Im Hinspiel am 7. Juli 1984 in Nürnberg stand es am Ende 2:2. Damian Halata und Frank Cebulla sorgten für eine 2:0-Führung des FCM.

Das Rückspiel am 28. Juli im Ernst-Grube-Stadion gewannen die damals von Klaus Creul trainierten Blau-Weißen durch die Treffer von Wolfgang Steinbach, Heiko Bonan und abermals Halata mit 3:0.

Unser Club hat also gegen Nürnberg noch nie verloren! Ein gutes Omen?