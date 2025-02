Der Konflikt nach dem Atik-Platzverweis bei der Magdeburg-Partie in Karlsruhe war keineswegs alltäglich. Im Nachgang sprachen beide Trainer über diesen. Indes gibt es personelle Neuigkeiten beim Club.

Hitzige Auseinandersetzung: Was beide Trainer nach der FCM-Pleite in Karlsruhe zur Rudelbildung sagten

Auch die Trainer Christian Eichner und Christian Titz (beide vorne) waren bei der Rudelbildung am Ort des Geschehens.

Karlsruhe - Das Zweitliga-Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Magdeburg wird nicht nur aufgrund der aus Sicht der Sachsen-Anhalter bitteren 1:3-Niederlage in Erinnerung bleiben, sondern auch wegen der emotionalen Rudelbildung, als Baris Atik in Folge seines Platzverweis auf dem Weg in die Kabine war. Nach der Partie schilderten beide Trainer Ihre Sicht der Dinge.