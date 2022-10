HSV-Fan rastet nach FCM-Sieg aus: „Magdeburg, wo liegt das Scheißkaff überhaupt?“

Hamburg/Magdeburg - Tief atmet der Mann vor der Kamera durch, er braucht einige Sekunden, um sich zu sammeln. Die ersten Worte kommen spät: „Irgendwann krieg’ ich mal noch einen Schlaganfall“. Dann beginnt der zehnminütige Tobsuchtsanfall eines HSV-Fans.

Die komplette Eskalation eines durchaus angesäuerten Anhänger des Hamburger SV – der am vergangenen Sonntag im eigenen Stadion und vor fast 55.000 Zuschauern 2:3 gegen den FCM verliert – beginnt ab der Hälfte seines YouTube-Videos.

HSV-Fan Sievi rastet aus

„Der Sievi“, der Ersteller des Videos, hat rund 81.000 Abonnenten auf YouTube. Er veröffentlichte in den vergangenen Jahren hunderte Filmchen über den HSV im Internet und ist bekannt für seine, durchaus charmanten, Ausraster.

Wie im Fall der FCM-Niederlage seines Vereins. Die Leistung seiner Mannschaft am vergangenen Zweitliga-Spieltag lässt ihn, sagen wir mal, echauffieren. Und das auf eine herrlich robuste bis radikal-cholerische Art.

Die Niederlage seines Vereins gegen den Tabellenletzten, sie schmeckt ihm mal so gar nicht.

Der Sievi: „Magdeburg, wo liegt das Scheißkaff?!“

„Jetzt mal ehrlich“, brüllt „Der Sievi“ in die Kamera „habt ihr einen an der Mamel, oder was is’ da los?!“. Zu wenig käme von seinem Lieblingsverein, die Niederlagen gegen St. Pauli und dem FCK, sie lagen ihm offensichtlich schwer im Magen.

Und dann auch noch dieses Magdeburg!

„Magdeburg“, tobt er weiter. „Scheiße nochmal, ich weiß nicht einmal wo das Scheißkaff liegt“.

Ein Affront gegenüber der Ottostadt, einstiger Sitz von Europas Mächtigsten? Gar ein Angriff auf die Herberge der „Größten der Welt“?

Nein, er macht klar: „Nichts gegen euch Magdeburger, herzlichen Glückwunsch zum Sieg und drei Punkten.“ Was anschließend folgt, kann man als verkappte Lobhudelei über den 1. FC Magdeburg, der Mannschaft und Cheftrainer Christian Titz lesen. Beziehungsweise laut und deutlich hören!

Immerhin: „Der Sievi“ sollte jetzt ziemlich genau wissen, wo Magdeburg liegt. Blau-Weiße Grüße elbabwärts.