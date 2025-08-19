Am Dienstagabend hat der FCM mit Luka Hyryläinen einen weiteren Neuzugang verkündet. Fürs zentrale, defensive Mittelfeld bringt der Finne eine neue körperliche Komponente.

Luka Hyryläinen kommt aus dem Kraichgau an die Elbe.

Magdeburg - Er ist 20 Jahre alt, 1,99 Meter groß, finnischer U-Nationalspieler und Neuzugang Nummer sieben im laufenden Transfersommer des 1. FC Magdeburg. Wie der Verein am Dienstagabend mitteilte, verstärkt Luka Hyryläinen ab sofort das defensive Mittelfeld der Elbestädter.

Das finnische Talent wechselt von Bundesligist TSG Hoffenheim zum FCM. In der vergangenen Saison war Hyryläinen an den SSV Ulm ausgeliehen und absolvierte für die Spatzen 28 Zweitliga-Spiele. In der laufenden Spielzeit lief er für die TSG-Reserve in einer Partie in Liga drei auf.

Hyryläinen soll Physis bringen

"Ich freue mich sehr auf den FCM. Der Club hat enormes Potenzial und ich möchte mit der Unterstützung der grandiosen Fans mithelfen, dass wir alles aus uns herausholen“, kommentiert Hyryläinen seinen Wechsel.

Club-Trainer Markus Fiedler meint: "Luka bringt viele Elemente mit, die unser Spiel weiterentwickeln werden. Er ist ballsicher und verfügt über enorme Spielintelligenz. Zudem wird er seine Größe bei Standards gut einbringen können.“

"Mit Luka erhalten wir einen entwicklungsfähigen und talentierten Spieler, der über viel Potenzial verfügt und für uns im defensiven Mittelfeld für die Zukunft eine weitere Option im Kader sein wird“, erklärte FCM-Sportchef Schork die Beweggründe des Transfers

Über die genauen Wechselmodalitäten sowie die exakte Vertragslaufzeit des Neuzugangs machte der 1. FC Magdeburg wie üblich keine Angaben.