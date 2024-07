Einen Tablet-Computer hat Jannik Kirchenkamp zwar in jeder Trainingseinheit des 1. FC Magdeburg zur Hand, doch von der gängigen Bezeichnung als „Laptop-Trainer“ ist der 31-Jährige weit entfernt. Im Gegenteil: Sofern es ihm möglich ist, wird er jedes Mal selbst mit seinen Schützlingen sportlich aktiv – und gibt sogar gerne mal das Tempo vor, wenn der FCM seine Läufe absolviert. „Ich möchte immer als Vorbild vorangehen“, sagt der Athletik- und Rehatrainer des Zweitligisten zu seinem Einsatz auf dem Platz. „Mir macht es selber Spaß.“ Also leitet Kirchenkamp nicht nur die Einheiten der Blau-Weißen im Trainingslager in Bad Wörishofen an, er macht sie auch mit.

