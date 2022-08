Jason Ceka glaubt an die Offensive des FCM: „Haben kein Stürmerproblem“

Die Offensive des 1. FC Magdeburg glänzte in der 3. Liga. Eine Spielklasse höher probieren die Akteure vieles, kommen nicht immer durch. Aber: Die Dribbler um Jason Ceka glauben an ihre Stärken.

Magdeburg - Kai Brünker und Jason Ceka verstehen sich in der Regel gut. Müssen sie ja irgendwie auch. Schließlich sind die beiden Fußballer Teamgefährten beim 1. FC Magdeburg. Doch bei der Trainingseinheit am Mittwochmorgen passierte den beiden Offensivakteuren ein Missgeschick. Beim Tragen des Tores trat Brünker ohne Absicht auf den Fuß von Ceka, der aus seinem Schmerz kein Geheimnis machte. Der Dribbelkünstler zuckte kurz zusammen, griff sich an den Fuß, lief danach – auch zu Brünkers Erleichterung – wieder rund.