Gerne hätte Jean Hugonet im Sommer den 1. FC Magdeburg verlassen. Doch ein Wechsel ist gescheitert. Das ändert nichts an seiner Leidenschaft für den Club. Für die Partie am Freitag gegen Bielefeld hegt er nun einen besonderen Wunsch.

Dieses Ziel gibt FCM-Abräumer Hugonet für die Partie in Bielefeld aus

Jean Hugonet dehnt sich nach den Trainingseinheiten des 1. FC Magdeburg häufig auffällig lange.

Magdeburg - Ihre defensive Anfälligkeit beschäftigt auch die Spieler des 1. FC Magdeburg. „Das war von Anfang an und bisher nicht gut genug“, ordnet Jean Hugonet das große Problem der ersten Saisonphase ein. Nun könnte man vermuten, dass sich die Akteure in Anbetracht dieser Schwäche kleine Ziele setzen. Nicht so Innenverteidiger Hugonet.