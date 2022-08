Spieltaganalyse Kaiserslautern gegen FCM: Das Duell der Systeme

Der 1. FC Magdeburg tritt am Sonntag beim 1. FC Kaiserslautern an. Es ist nicht nur ein Duell der Aufsteiger in die 2. Bundesliga. Es ist auch ein Duell der Systeme. Experte Jeremy Buß ordnet exklusiv für die Volksstimme ein, wo die Stärken und Schwächen der Lauterer stecken.