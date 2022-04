Kapitän Tobias Müller sieht den 1. FC Magdeburg auf dem richtigen Weg

Side - Nach der Beendigung der Abschluss-Spielform holte Christian Titz seine Mannschaft am Freitag im Kreis zusammen und erhob die Stimme. Der Cheftrainer des Fußball-Drittligisten benannte mit ernster Miene und in klarem Tonfall, was ihm an der letzten Einheit des Trainingslagers im türkischen Side nicht gefallen hatte. „Er möchte, dass Zug drin ist, dass wir nicht nachlässig werden“, erklärte Kapitän Tobias Müller im Nachgang. Das machte der 50-jährige Cheftrainer seinem Team noch einmal deutlich – immerhin geht es für die Blau-Weißen schon in einer Woche mit dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg II wieder um wichtige Drittliga-Zähler.