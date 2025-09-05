weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Keeper Kampa: Sportlich die Nummer drei, menschlich extrem wichtig beim FCM

Als Ersatztorwart steht Robert Kampa beim 1. FC Magdeburg nicht im Mittelpunkt. Seine Art macht ihn jedoch zu einem sehr besonderen Spieler.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 05.09.2025, 12:05
Robert Kampa ist ein hilfsbereiter Mensch und trägt hier Albert Millgramm vom U-23-Team.
Robert Kampa ist ein hilfsbereiter Mensch und trägt hier Albert Millgramm vom U-23-Team. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Sportlich ist Robert Kampa beim Profiteam des 1. FC Magdeburg beileibe kein Schlüsselspieler. Schließlich befindet sich das Talent in der Torwartrangliste auf Rang drei. Doch im menschlichen Bereich ist der 20-Jährige mit seiner aufgeschlossenen, witzigen und umsichtigen Art äußerst wichtig.