Der Transfer von Amara Condé vom 1. FC Magdeburg zum SC Heerenveen in die Niederlande ist perfekt. Bei der Personalie Ahmet Arslan ist dagegen noch keine Lösung in Sicht. Der Wechsel zu Rot-Weiss Essen ist de facto geplatzt.

Magdeburg/Bad Wörishofen - Am Donnerstag während der Vormittagseinheit hat der 1. FC Magdeburg das Geheimnis, welches zu diesem Zeitpunkt schon keines mehr war, gelüftet: Amara Condé verlässt die Blau-Weißen zum niederländischen Erstligisten SC Heerenveen. In einer anderthalbminütigen Videobotschaft richtete der 27-Jährige sein Wort an die Fans. „Vielen Dank, dass ich euer Kapitän sein durfte in den vergangenen beiden Jahren“, sagte Condé.