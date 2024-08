Der 1. FC Magdeburg scheitert im Pokal als einziger Profiverein an einem Regionalligisten. Individuelle Fehler führen zum Debakel. Auch das Spielsystem von Trainer Titz sorgt erneut für Kritik.

Klare Worte nach der Blamage des FCM in Offenbach

Magdeburg - Das Magdeburger Ausscheiden am Montag ist die größte Überraschung in der bisherigen DFB-Pokalsaison. Schließlich zog Kickers Offenbach als einziger Regionalligist in die zweite Runde rein. Für den FCM ist die 1:2-Pleite zudem besonders peinlich, weil er als einziger Erst- oder Zweitligist gegen einen zwei Klassen tieferen Gegner verloren hat. Verteidiger Tobias Müller brachte die Gefühlswelt zum Ausdruck: „Wir sind sauer auf uns und enttäuscht, weil wir uns das komplett anders vorgestellt haben.“