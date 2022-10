FCM-Fans zündeln und feiern beim Spiel der 2. Mannschaft in Köthen

Magdeburg/Köthen - Ein Großaufgebot an Fans begleitete die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg zum Auswärtsspiel nach Köthen. Dort fiel erst das Flutlicht aus, woraufhin das FCM-Fanlager einfach selber für „helle Momente“ sorgte.

FCM-Fans mit Bengalos beim Spiel in Köthen

Die Fankurver erleuchtete feuerrot beim Spiel der U23 vom FCM gegen CFC Germania Köthen: Am Freitagabend-Spiel in der Verbandsliga brannten die zahlreich erschienen FCM-Fans eine Pyroshow ab.

Heiß ging es her in Köthen: Die Fans vom 1. FC Magdeburg zündeten eine Pyroshow, anlässlich des anstehenden 30. Geburtstag vom Fanclub Coethen 93. Screenshot: www.youtube.com/watch?v=47TmPw8YubI&t=228s&ab_channel=TeamSportstadt

Unter dem Motto: „Auf in den Kampf – Wir stimmen ein: Der FC92 wird bald 30 sein“, feierten Fans den anstehenden dreißigjährigen Geburtstag des Fanclub Coethen 93, berichtet Faszination Fankurve.

Spiel des FCM II: Flutlichtpanne in Köthen

Kurios: In der ersten Halbzeit fiel das Flutlicht im Stadion an der Rüsternbreite in Köthen aus. Ebenso nochmal in der zweiten Halbzeit. Doch die FCM-Fans sorgten da bereits für Licht in Form von Bengalischen Fackeln.

Der FCM II gewann das Spiel gegen Germania Köthen mit 1:3 und festigte mit dem Sieg den zweiten Platz in der Tabelle der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.