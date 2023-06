Die Saison ist zu Ende für den 1. FC Magdeburg, die Zweitklassigkeit konnte gehalten werden. Nicht selbstverständlich, blickt man auf die durchwachsene Hinrunde. Ich glaube der FCM hat einige gute Spiele in der ersten Hälfte der Saison gezeigt, aber auch einige Spiele gebraucht, um in diese Liga zu finden.

Die Neuverpflichtungen haben ihre Zeit gebraucht. Dazu kamen die vielen individuellen Fehler und die Anfälligkeit bei Standards, die dem Club einige Punkte gekostet haben. Der Spielstil wurde durchgezogen, am Ende kam ein Platz heraus, den sich der Verein so wohl nicht gewünscht hatte.

"Ein großes Lob an die FCM-Anhänger. Egal, ob es gut lief oder nicht, sie standen immer hinter der Mannschaft." Christian 'Beckus' Beck - FCM-Vereinslegende

Es dauerte, bis sich die FCM-Spieler in dieser Liga einfanden, in der man sich mehr erarbeiten muss, jeder Fehler hart bestraft wird, das Spiel schneller und die Gegner abgezockter, schlitzohriger und cleverer sind als in Liga 3. Sich anzupassen, das gelang der Titz-Elf in der Rückrunde.

Die Blau-Weißen wurden abgebrühter. Sie haben aus ihren Fehlern gelernt, sich stetig weiterentwickelt und die Probleme abgestellt. Der Verein schlug gerade in der Innenverteidigung auf dem Transfermarkt zu. Spieler kamen, die sofort aushelfen konnten.

Beckus über die FCM-Highlights

Zurückblickend gab es einige Highlight-Spiele, allen voran die beiden geilen Matches gegen den Hamburger SV oder Zuhause gegen Hansa Rostock. Allen voran wegen der genialen Stimmung. Denn die Fans sind einfach positiv verrückt, sind auswärts in Massen gefahren. Das sind starke Erlebnisse und für jeden ein Highlight der Saison.

Es wurde ein Zuschauerrekord nach dem nächsten gebrochen, auch wenn das Stadion in Magdeburg nie vollends gefüllt werden durfte, da Pufferzonen um den Gästeblock dies verhinderten – was schade ist, aber ohne geht es wohl heutzutage nicht.

Was die Fans diese Saison gemacht haben, ist sensationell. Auch der stramme Gegenwind von Block U nach dem KSC-Spiel: In jeder guten Ehe muss es auch mal krachen. Ein großes Lob an die FCM-Anhänger. Egal, ob es gut lief oder nicht, sie standen immer hinter der Mannschaft. Das muss man mal miterlebt haben.

Kurz zusammengefasst: Der FCM hat eine Weile gebraucht, um in der Liga anzukommen. Hat diese aber am Ende souverän gemeistert, durch eine tolle Entwicklung der gesamten Mannschaft. Ich hoffe, dass es beim Club genauso weitergeht, wie zum Ende der vergangenen Saison. Denn: Der FCM hat die 2. Liga verdient und die 2. Liga hat den FCM verdient.