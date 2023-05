FCM-Legende Christian ‚Beckus‘ Beck erzählt im Volksstimme-Newsletter, was ihn im Fußball gerade bewegt. Der FCM hat die Klasse gehalten - und wird trotzdem weiterkämpfen.

Christian Beck: Heidenheim will gegen FCM unter allen Umständen gewinnen

Ich lege mich fest, der 1. FC Magdeburg wird die Klasse halten. Auch, wenn der FCM rein rechnerisch noch nicht durch ist; es muss viel passieren, damit dieses historische Ereignis nicht einträfe. Der Klassenerhalt, eine Sensation, für die gesamte Region und zigtausend Fans. Und so, wie ich diese Mannschaft bislang erlebt habe, wird sie auch die letzten Spiele dieser Saison kämpfen und weiter gewinnen wollen. Zwei der letzten vier Spiele sind gegen gleich zwei Aufstiegskandidaten.

"Es wird ein extrem schweres Spiel. Für beide Mannschaften." Christian 'Beckus' Beck - FCM-Vereinslegende

FCM gegen den SV Darmstadt in zwei Wochen und davor, bereits am kommenden Sonntag, gegen den FC Heidenheim. Beide Mannschaften werden auf der Tabelle dicht verfolgt vom Hamburger SV, den der FCM vergangene Woche mit 3:2 nach Hause geschickt hat. Beide, Heidenheim und Darmstadt, wollen zwingend gewinnen. Erst Recht die Heidenheimer, die auf einem wackeligen zweiten Platz stehen.

Aber auch die Magdeburger wollen Punkten. Denn jeder Punktegewinn, jeder Schritt nach oben in der Tabelle, tut dem FCM (auch finanziell) gut und verbessert die Chancen in den „guten“ Lostopf des DFB-Pokals zu kommen.

FCM gegen FCH: Ein Top-Spiel

Der FCH wird sich, wie im Hinspiel in Magdeburg, hinten tief reinstellen und kompakt stehen. Eine starke Verteidigung trifft dort auf furiosen Angriffsfußball: den Heidenheimern gelang in dieser Saison 61 Tore – gemeinsam mit dem SC Paderborn Bestwert. Die FCM-Defensive kann sich also nun unter Beweis stellen.

Der 1. FC Heidenheim hat in der laufenden Saison noch keine Nerven gezeigt und macht das sehr gut. Es wird ein extrem schweres Spiel. Für beide Mannschaften.