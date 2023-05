Das 2:2 gegen Nürnberg war der Klassenerhalt für den FCM. Dieser Verein gehört in die zweite Liga, sportlich, aber vor allem wegen der fantastischen Fans – denn die sind mehr als zweitligatauglich. Schaut man sich den Anfang der Saison an, hätte wohl kaum einer geglaubt, dass der Verein die Klasse so souverän hält. Die Mannschaft hat sich belohnt mit oder gerade wegen ihrer mutigen Spielphilosophie.

Wenn man so lange beim FCM gespielt hat, wie ich, schlägt das Herz unweigerlich Blau-Weiß. Umso schöner finde ich den Klassenerhalt. Es war ein langer Weg bis dahin: Meine Mannschaft und ich hatten damals den Grundstein gelegt, wir haben den Verein in den Profibereich geholt, den oft zitierten schlafenden Riesen geweckt - die Titz-Elf hat das grandios fortgeführt und geschafft, was uns damals nicht vergönnt war.

Das erste Jahr in einer neuen Liga ist das Schwerste. Das ist geschafft. Christian 'Beckus' Beck - FCM-Vereinslegende

Es war sehr mutig von Otmar Schork den Vertrag mit Christian Titz vorzeitig zu verlängern, denn das ist heutzutage im Profifußball nicht selbstverständlich, erst recht nicht, wenn der Verein gegen den Abstieg kämpft. Ein genialer Schachzug von Schork, der maßgeblich am Erfolg beigetragen hat. Da muss man auch das Team um das Team loben.

Das erste Jahr in einer neuen Liga ist das Schwerste. Das ist geschafft. Jetzt heißt es weiter die Fans mitzunehmen und weiter in der zweiten Liga zu bestehen, was schwierig genug wird. Dann ist alles möglich.

FCM gegen den SV Darmstadt: Perfekte Situation für Club

Zwei Spiele stehen für den FCM noch an. Das nächste schon am Freitag. Darmstadt spielt eine überragende Saison und wird nervös sein vor dem kommenden Spiel gegen den 1. FC Magdeburg. Sie haben was zu verlieren, die Beine fangen an zu zittern, erst recht nach den Ergebnissen zuletzt. Der Liga-Primus braucht nicht mehr viel, um aufsteigen zu können. Der FCM wiederum hat keine Sorgen mehr und will den Gegner nicht beim Feiern im eigenen Stadion zusehen. Eine perfekte Situation für den Club, der noch alle Möglichkeiten hat, einen einstelligen Tabellenplatz zu sichern.