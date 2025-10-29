Bei der Volksstimme-Dreierkette schauen drei Legenden des 1. FC Magdeburg wöchentlich auf die aktuelle Lage. Vor dem Pokalspiel am Mittwoch lobt Martin Hoffmann den Gegner.

Auch FCM-Legende Hoffmann warnt vor Illertissen: Club muss hochkonzentriert sein

zwiegespalten auf die Partie des 1. FC Magdeburg gegen Münster zurück. (Grafik: Imago - Christian Schroedter/Philipp Truxa)

Magdeburg - "Der Sieg am Sonntag gegen Münster war Balsam für die Seele, wenn auch die erste Halbzeit nicht berauschend verlief. Da ist der 1. FC Magdeburg ja kaum zum Abschluss gekommen, weil die Zielstrebigkeit und Genauigkeit in den Offensivaktionen fehlte.