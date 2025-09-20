Im Rahmen der Volksstimme-Dreierkette blicken drei Club-Ikonen wöchentlich auf die aktuelle Situation. Vor dem so wichtigen Duell mit Schalke schätzt Wolfang Seguin die Lage ein.

FCM-Legende Seguin zur aktuellen Krise: "Die Wende muss jetzt her"

Magdeburg - "Der 1. FC Magdeburg muss jetzt langsam in die Puschen kommen. Gegen Schalke am Sonnabend steht das Fiedler-Team schon mächtig unter Druck. Ich bin aber optimistisch, dass es für den FCM mit einem Dreier klappt. Ich bin von Haus aus Optimist und werde es auch immer bleiben.