  4. FCM-Legende Seguin zur aktuellen Krise: "Die Wende muss jetzt her"

Kolumne: Dreierkette

Im Rahmen der Volksstimme-Dreierkette blicken drei Club-Ikonen wöchentlich auf die aktuelle Situation. Vor dem so wichtigen Duell mit Schalke schätzt Wolfang Seguin die Lage ein.

20.09.2025, 06:00
Einer der drei Volksstimme-Kolumnisten: FCM-Ikone Wolfang "Paule" Seguin.
Einer der drei Volksstimme-Kolumnisten: FCM-Ikone Wolfang "Paule" Seguin. (Grafik: Imago - Christian Schroedter/Philipp Truxa)

Magdeburg - "Der 1. FC Magdeburg muss jetzt langsam in die Puschen kommen. Gegen Schalke am Sonnabend steht das Fiedler-Team schon mächtig unter Druck. Ich bin aber optimistisch, dass es für den FCM mit einem Dreier klappt. Ich bin von Haus aus Optimist und werde es auch immer bleiben.