Martin Hoffmann blick sehr positiv auf die Pokalpartie des 1. FC Magdeburg bei RB Leipzig. Warum erläutert die Vereinslegende in der Volksstimme-Kolumne.

Magdeburg - "Ich gucke eigentlich fast jeden Tag auf die Tabelle. Durch den Sieg gegen Nürnberg ist der Blick auf das Zweitliga-Tableau ein bisschen entspannter. Es hängen nicht nur zwei, drei Mannschaften unten, sondern es sind mittlerweile sechs, sieben, die nicht allzu weit entfernt sind von unserem 1. FC Magdeburg. Wenn man mal eine kleine Serie schafft, ist es möglich, ruckzuck zum Mittelfeld aufzuschließen.