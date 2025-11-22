Bei der Dreierkette kommen wöchentlich drei Legenden des 1. FC Magdeburg zu Wort. Vor dem Keller-Krimi in Düsseldorf geht Martin Hoffmann auf die Gesamtsituation des Clubs ein.

Wie FCM-Ikone Hoffmann die heikle Lage bei seinen Herzensverein einschätzt

Martin Hoffmann moniert eklatante Schwachstellen des 1. FC Magdeburg und verliert doch nicht den Mut.

Magdeburg - "Der 1. FC Magdeburg wird wohl lange um den Ligaerhalt zittern müssen. Für Entspannung verlief die Anfangsphase der Saison zu schlecht. Wenn man erstmal unten drin hängt, ist es schwer, in Gefilde zu kommen, in denen man gelassen spielen kann. Mit jedem Gegentor kehrt Unruhe ins Spiel zurück, Selbstvertrauen geht weg.