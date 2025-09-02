EINSCHÄTZUNG DER VOLKSSTIMME Kommentar zum Transfer-Sommer des FCM: Jetzt ist Trainer Fiedler gefordert
Magdeburgs Sportchef Otmar Schork hat eine vielversprechende, aber zu große Mannschaft zusammengestellt. Was die dies nun für den neuen Coach Markus Fiedler bedeutet.
Aktualisiert: 02.09.2025, 18:58
Magdeburg – Nach dem Schließen des Transfermarkts lässt sich feststellen: Der 1. FC Magdeburg hat einen guten Kader. Denn Sportchef Otmar Schork ließ auf die lange Stille auf dem Wechselmarkt den nötigen Transfer-Endspurt folgen.