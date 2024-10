Magdeburg - Während der Trinkpause beim Training des 1. FC Magdeburg blieb Baris Atik am Dienstag als einziger Spieler auf dem Rasen. Der Außenstürmer, der nach seinem erkältungsbedingten Ausfall am vergangenen Wochenende wieder fit ist, schoss in der Zeit aufs Tor. Während der Einheit überzeugte der 29-Jährige mit vielen guten Aktionen. Und Offensivkollege Livan Burcu stellte ebenfalls sein Können unter Beweis. Im Laufe der Einheit waren beide zeitweise in der potenziellen Startelf zu finden. Sprich: Es ließ sich gut die Konkurrenzsituation zwischen beiden Deutsch-Türken auf Linksaußen erkennen.

