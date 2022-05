Korbinian Burger steht nach Ausfällen beim 1. FC Magdeburg bereit

Magdeburg - Nach dem Schock der frühen Roten Karte gegen Kapitän Tobias Müller schickte Christian Titz, Chefcoach des Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg, am Freitagabend in Köln gleich drei potenzielle Einwechselspieler für die Innenverteidigung zur Erwärmung: Julian Rieckmann, Tobias Knost und Korbinian Burger. Dass die Wahl auf Letzteren fiel, war allerdings keine Entscheidung aus dem Bauch heraus. „Wir haben das immer schon im Vorhinein vorbereitet, was wir dann machen“, erklärte Titz. Burger war also die erste Option – auf die es in den bevorstehenden Wochen häufiger ankommen könnte.

Denn zum einen muss Kapitän Müller nach seinem Platzverweis eine Rotsperre von zwei Spielen absitzen, zum anderen fällt Alexander Bittroff vermutlich verletzt aus. Eine Diagnose wird im Verlauf des heutigen Tages erwartet. Burger steht dahinter schon bereit. „Ich habe jetzt lange gewartet, habe immer Gas gegeben, um dann genau für solche Situationen da zu sein“, kommentierte der 26-Jährige seine frühe Einwechslung in Köln, die auch für ihn in dieser Situation ziemlich unverhofft kam: „So viel Zeit zum Überlegen oder Nachdenken gibt es da nicht, dann bist du drin, dann musst du spielen.“

Titz lobt gute Leistung

Vor dem Betreten des Platzes gab Titz seinem Schützling noch einige Worte mit auf den Weg. „Taktische Anweisungen“, erklärte Burger, „und dass ich viel mit den Jungs sprechen soll, weil ich ja doch schon älter bin als der eine oder andere – und hinten ist es sowieso unabdingbar, dass man das macht.“

Der 1,89 Meter große Abwehr-Hüne erledigte seine Aufgabe gut, befand Coach Titz. „Gerade auch mit Verlauf des Spiels war er immer besser in den Zweikämpfen. Und in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass er gut mit aufgebaut hat und den Mut hatte, hoch zu verteidigen“, lobte der 50-Jährige, der in Burger einen „kopfballstarken und schnellen Innenverteidiger“ sieht.

Burger bringt sich immer ein

Und doch kam der im Sommer 2020 von Sonnenhof Großaspach zum FCM gewechselte Abwehrmann unter Titz nur selten zum Einsatz – in der laufenden Saison lediglich im Landespokal sowie beim 3:2-Erfolg in Meppen für die letzten Sekunden der Partie. Doch das machte der bayrischen Frohnatur nichts aus. „Es war nie so, dass ich extrem sauer oder niedergeschlagen war. Dann muss man halt seine Stärken trotzdem ins Team einbringen“, erklärte Burger.

Auch die vermehrten kleinen und größeren Verletzungen, die ihn seit dem Frühjahr immer wieder einholten, konnten ihn nicht bremsen: „Jede negative Zeit hat etwas Positives, das man mitnehmen oder herausziehen kann.“

Verteidiger freut sich über jeden Einsatz

Jetzt könnte Burgers Zeit gekommen sein, sich beim 1. FC Magdeburg zurück in die Startformation zu spielen. Und das vielleicht ja an der Seite von Tobias Knost – wie jüngst in Köln nach der verletzungsbedingten Auswechslung Bittroffs. Dass sie an diesem Abend gemeinsam das Innenverteidiger-Duo bilden würden, „das hat wahrscheinlich niemand geglaubt“, sagte Burger mit einem Lächeln.

Denn wenngleich die Umstände seines Einsatzes unglücklich waren, erklärte er doch: „Natürlich freue ich mich, dass ich jetzt mal ein paar Minuten mehr gespielt habe – nach der langen Zeit.“ Er möchte nun dabei helfen, die ausfallenden Routiniers zu ersetzen: „Wenn es bei dem einen nicht mehr geht, springt der andere ein und ist da.“ Und vielleicht wird das am Sonntag gegen Verl wieder eine Aufgabe für Korbinian Burger.