Die Fiedler-Entlassung, Gründe für die Krise, das Auftreten des Teams und Sportchef Otmar Schork – drei Legenden des 1. FC Magdeburg beziehen klar Stellung zur aktuellen Situation.

Haben immer sehr genau im Blick, was bei ihrem Herzensverein 1. FC Magdeburg passiert: Martin Hoffmann (2. v.l.) und Wolfgang Seguin (rechts daneben).

Magdeburg – Am Tag nach der Entlassung von FCM-Trainer Markus Fiedler hat die Volksstimme ehemalige Club-Spieler zur aktuellen Entwicklung beim Zweitligisten gefragt. Einig waren sich die drei Club-Ikonen Martin Hoffmann (70), Wolfgang Seguin (80) und Wolfgang Steinbach (71) dabei über die Notwendigkeit der Freistellung.