Nach Fiedler-Entlassung FCM-Ikonen kritisieren ihren Club: "Schork hat verbrannte Erde hinterlassen"
Die Fiedler-Entlassung, Gründe für die Krise, das Auftreten des Teams und Sportchef Otmar Schork – drei Legenden des 1. FC Magdeburg beziehen klar Stellung zur aktuellen Situation.
Aktualisiert: 13.10.2025, 14:47
Magdeburg – Am Tag nach der Entlassung von FCM-Trainer Markus Fiedler hat die Volksstimme ehemalige Club-Spieler zur aktuellen Entwicklung beim Zweitligisten gefragt. Einig waren sich die drei Club-Ikonen Martin Hoffmann (70), Wolfgang Seguin (80) und Wolfgang Steinbach (71) dabei über die Notwendigkeit der Freistellung.