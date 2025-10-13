weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Nach Fiedler-Entlassung FCM-Ikonen kritisieren ihren Club: "Schork hat verbrannte Erde hinterlassen"

Die Fiedler-Entlassung, Gründe für die Krise, das Auftreten des Teams und Sportchef Otmar Schork – drei Legenden des 1. FC Magdeburg beziehen klar Stellung zur aktuellen Situation.

Von Hans-Joachim Malli Aktualisiert: 13.10.2025, 14:47
Haben immer sehr genau im Blick, was bei ihrem Herzensverein 1. FC Magdeburg passiert: Martin Hoffmann (2. v.l.) und Wolfgang Seguin (rechts daneben).
Haben immer sehr genau im Blick, was bei ihrem Herzensverein 1. FC Magdeburg passiert: Martin Hoffmann (2. v.l.) und Wolfgang Seguin (rechts daneben). Foto: Christian Schroedter

Magdeburg – Am Tag nach der Entlassung von FCM-Trainer Markus Fiedler hat die Volksstimme ehemalige Club-Spieler zur aktuellen Entwicklung beim Zweitligisten gefragt. Einig waren sich die drei Club-Ikonen Martin Hoffmann (70), Wolfgang Seguin (80) und Wolfgang Steinbach (71) dabei über die Notwendigkeit der Freistellung.