Magdeburg - Kapitän Dominik Reimann wurde in der Medienrunde am Mittwoch deutlich. Er machte klar: Nachlässigkeit war definitiv ein Problem in der vorherigen Zweitliga-Saison. Nachdem der 1. FC Magdeburg damals mit elf Punkten aus fünf Partien gestartet war, schlich sich diese ein. Jetzt, wo der Club zum gleichen Zeitpunkt dieselbe Punktzahl hat, steht für Reimann fest: Aus Selbstvertrauen darf nicht nochmal Leichtfertigkeit werden. Schließlich verfolgen die Sachsen-Anhalter das Ziel, einen neuerlichen Einbruch abzuwenden: „Das wollen wir auf jeden Fall in dieser Saison nicht haben.“

