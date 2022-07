Leon Bell Bell legt beim FCM eine Schippe drauf

Leon Bell Bell war beim 1. FC Magdeburg in der Aufstiegssaison der unangefochtene Stamm-Linksverteidiger. Das will der 25-Jährige bleiben und strengt sich deshalb noch mehr an.

Nowak - Leon Bell Bell machte es sich bei der Trainingseinheit am Donnerstagvormittag auf einem Kasten Wasser bequem und begann seinen Arbeitstag in aller Seelenruhe. Zunächst schaute der Linksverteidiger des 1. FC Magdeburg in die Sonne und registrierte die optimalen Wetterbedingungen. Während seine Teamgefährten bereits mit dem Ball jonglierten, schlüpfte Bell Bell langsam in seine Fußballschuhe und betrat als einer der letzten den grünen Rasen. Dass der gebürtige Hanauer beim FCM eher auf Halbgas agiert, dürfte eine der wenigen Ausnahmen gewesen sein. Schließlich hat Bell Bell mit Silas Gnaka einen neuen Konkurrenten auf seiner Position.