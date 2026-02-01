weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Livan Burcu bekommt Ansage von Union Berlins Coach Baumgart

„Noch nicht alle Haare am Sack!" Ex-FCM-Profi Burcu bekommt Ansage von Union Berlins Coach Baumgart

Der Trainer hat immer das letzte Wort. Das machte Steffen Baumgart dem ehemaligen FCM-Spieler Livan Burcu knallhart deutlich.

Von René Miller Aktualisiert: 02.02.2026, 11:32
Der Ex-Magdeburger Livan Burcu bekam von Union-Coach Steffen Baumgart eine ordentliche Standpauke nach der Niederlage bei Hoffenheim.
Der Ex-Magdeburger Livan Burcu bekam von Union-Coach Steffen Baumgart eine ordentliche Standpauke nach der Niederlage bei Hoffenheim. Foto: IMAGO/Matthias Koch

Magdeburg/Berlin. - Mit dem Schlusspfiff war es beim 1:3 des 1. FC Union bei der TSG Hoffenheim noch lange nicht getan. Denn auf dem Rasen lieferten Union-Coach Steffen Baumgart und der Ex-Magdeburger Livan Burcu noch mal einen Extra-Aufreger.