Ihr Becherpfand können Fußballfans beim Heimspiel des FCM am Sonnabend in Magdeburg spenden - für Rikscha-Fahrer. Wir zeigen, was hinter der Aktion steckt.

Bier trinken für Rikscha-Fahrer? Das steckt hinter der Aktion zum FCM-Heimspiel gegen Sandhausen in Magdeburg am Sonnabend, 15. April. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einer Aktion am Rand des FCM-Heimspiels am Sonnabend, 15. April, hat die Malteser-Hilfsorganisation aufgerufen. Dies geht aus einer Mitteilung des Hilfsdienstes hervor.

Demnach können die zuvor genutzten Mehrweg-Pfandbecher dann in der Halbzeitpause und nach dem Spiel in bereitgestellte Pfand-Sammeltonnen eingeworfen werden, statt sie wieder abzugeben. Mit den gespendeten Pfandbeträgen soll anschließend das Projekt „Fahrrad-Rikscha“ des Malteser Hilfsdienstes in Magdeburg unterstützt werden, heißt es.

Lesen Sie auch: FCM gegen Sandhausen - So könnte Magdeburg aufstellen

Seit Juni 2022 fahren ausgebildete Rikscha-Lotsen ehrenamtlich Menschen im Alter und mit Beeinträchtigungen durch Magdeburg. Sie würden damit etwas Mobilität zurückgeben und schöne Erlebnisse schenken, so eine Pressereferentin der Malteser.

Wer eine Rikscha-Tour buchen wollen oder geschenkt bekomme, könne aus einer Route entlang der Elbe oder rund um den Magdeburger Dom wählen. Es sei aber auch möglich, individuelle Touren abzusprechen. Eine Fahrt mit der Rikscha dauere zirka eine bis zwei Stunden, heißt es.