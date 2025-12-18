Während in der Heimat an die Opfer des Weihnachtsmarkt-Anschlags erinnert wird, muss der 1. FC Magdeburg am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern antreten. Was Trainer Petrik Sander dazu sagt.

So geht der FCM mit dem Zweitligaspiel am Anschlags-Jahrestag um

Der 1. FC Magdeburg (v.l.: Petrik Sander, Otmar Schork, Pascal Ibold, Dr. Jörg Biastoch) steht vor einer schwierigen Reise zum 1. FC Kaiserslautern.

Magdeburg - Das letzte Hinrundenspiel des 1. FC Magdeburg am kommenden Samstag beim 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr, live bei Sky) ist eines mit einer besonderen Fußnote, mit einem Nebenthema, auf das jeder Magdeburger gerne verzichtet hätte.