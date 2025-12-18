weather wolkig
Fußball statt Trauerfeier So geht der FCM mit dem Zweitligaspiel am Anschlags-Jahrestag um

Während in der Heimat an die Opfer des Weihnachtsmarkt-Anschlags erinnert wird, muss der 1. FC Magdeburg am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern antreten. Was Trainer Petrik Sander dazu sagt.

Von Tobias Buschendorf 18.12.2025, 17:20
Der 1. FC Magdeburg (v.l.: Petrik Sander, Otmar Schork, Pascal Ibold, Dr. Jörg Biastoch) steht vor einer schwierigen Reise zum 1. FC Kaiserslautern. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Das letzte Hinrundenspiel des 1. FC Magdeburg am kommenden Samstag beim 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr, live bei Sky) ist eines mit einer besonderen Fußnote, mit einem Nebenthema, auf das jeder Magdeburger gerne verzichtet hätte.