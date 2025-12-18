Fußball statt Trauerfeier So geht der FCM mit dem Zweitligaspiel am Anschlags-Jahrestag um
Während in der Heimat an die Opfer des Weihnachtsmarkt-Anschlags erinnert wird, muss der 1. FC Magdeburg am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern antreten. Was Trainer Petrik Sander dazu sagt.
18.12.2025, 17:20
Magdeburg - Das letzte Hinrundenspiel des 1. FC Magdeburg am kommenden Samstag beim 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr, live bei Sky) ist eines mit einer besonderen Fußnote, mit einem Nebenthema, auf das jeder Magdeburger gerne verzichtet hätte.