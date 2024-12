Magdeburg. - Ein kurzes Andribbeln im Spielaufbau, den Blick nach vorne gerichtet, ein flacher, scharfer Vertikalpass von chirurgischer Präzision über knapp 30 Meter und wenige Sekunden später fällt das 1:0 für den 1. FC Magdeburg. Das letzte Heimspieltor des Jahres beim 1:1 gegen den SC Paderborn war ein spielerisches Glanzlicht, das man in dieser Form nicht allzu häufig in der kampfbetonten zweiten Liga zu sehen bekommt. Bejubelt wurde Torschütze Philipp Hercher, doch ohne die perfekte Spieleröffnung von Abwehrchef Marcus Mathisen wäre der damalige Tabellenführer in dieser Szene nicht ausgehebelt worden.

